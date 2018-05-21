В ЦБ РФ оценили ситуацию на российском рынке

Ксения Юдаева – первый заместитель председателя Центробанка РФ – оценила ситуацию, которая складывается на российском рынке.

По её мнению, в настоящее время ситуация в нашей стране выглядит значительно более стабильной и контролируемой, чем на других развивающихся рынках, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что волатильность на финансовых рынках была на исторически низких уровнях, и Россия здесь не стала исключением.

«Волатильность рынков, валютного курса существенно снизились, по сути вернулись к тем показателям, которые наблюдались, когда валютный курс ещё не был полностью плавающим», – отметила Юдаева.

Этому, как она считает, способствовала политика инфляционного таргетирования и бюджетное правило, на фоне которого снизилась зависимость валютного курса от цен на «чёрное золото».

По словам представителя ЦБ РФ, благодаря введению бюджетного правила, покупке золота, погашению задолженности в иностранной валюте кредитными организациями РФ по ранее предоставленным кредитам – международные резервы в прошлом году выросли.

Это в свою очередь создало дополнительную подушку безопасности с точки зрения финансовой стабильности.

«Сейчас на глобальных рынках начался период повышенной волатильности, некоторые страны оказались под серьезным давлением. В России. например наблюдалось некоторое давление в начале апреля после введения санкций последней волны. Но, несмотря на это, наша ситуация выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем в других странах с развивающимися рынками», – резюмировала Юдаева.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ планирует пересмотреть показатели инфляции на 2018 год. При этом они не выйдут за пределы установленного диапазона. По словам первого Юдаевой, инфляция в ходе исчерпания краткосрочных и долгосрочных факторов вернется к 4%. Пересмотр планируется на начало июня.

Напомним, сейчас уровень инфляции в РФ составляет 2,4%. В 2017 году она опустилась до исторически низких для постсоветского периода показателей.