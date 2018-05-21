Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум

Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул Ирану ультиматум, потребовав от Тегерана выполнения определённых требований.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на мероприятии фонда «Наследие», передаёт RT.

По его словам, Иран должен предоставить МАГАТЭ полный отчёт по разработке ядерного оружия в его нынешнем состоянии и полностью отказаться от этих работ в будущем; отказаться от обогащения плутония и прекратить все работы, включая закрытие ядерного реактора; предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ «ко всем объектам по всей стране без ограничений»; прекратить разработку программы создания баллистических ракет и немедленно приостановить все испытания уже готовых ракет.

Кроме того, власти страны должны освободить всех американских граждан и граждан стран – союзников США, а также «вывести всее контролируемые Тегераном силы и группировки» с территории Сирии.

В случае смены курса американская сторона готова снять санкции с Ирана. В противном случае Помпео пообещал Ирану беспрецедентные финансовые санкции.

Ранее сообщалось, что, по словам Помпео, новые санкции США будут «самыми жёсткими в истории» и заставят Тегеран биться за то, что бы «сохранить свою экономику».