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Москва, 21.05.2018

Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум

«Expert Online» 2018

Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул Ирану ультиматум, потребовав от Тегерана выполнения определённых требований.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на мероприятии фонда «Наследие», передаёт RT.

По его словам, Иран должен предоставить МАГАТЭ полный отчёт по разработке ядерного оружия в его нынешнем состоянии и полностью отказаться от этих работ в будущем; отказаться от обогащения плутония и прекратить все работы, включая закрытие ядерного реактора; предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ «ко всем объектам по всей стране без ограничений»; прекратить разработку программы создания баллистических ракет и немедленно приостановить все испытания уже готовых ракет.

Кроме того, власти страны должны освободить всех американских граждан и граждан стран – союзников США, а также «вывести всее контролируемые Тегераном силы и группировки» с территории Сирии.

В случае смены курса американская сторона готова снять санкции с Ирана. В противном случае Помпео пообещал Ирану беспрецедентные финансовые санкции.

Ранее сообщалось, что, по словам Помпео, новые санкции США будут «самыми жёсткими в истории» и заставят Тегеран биться за то, что бы «сохранить свою экономику».

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