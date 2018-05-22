Банк России представил банкноту к ЧМ-2018 по футболу

Банк России представил пластиковую банкноту, посвящённую ЧМ-2018 по футболу, который пройдёт предстоящим летом в нашей стране.

Новую купюру номиналом сто рублей презентовали первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук, передаёт РИА Новости.

По словам Скоробогатовой, это первая банкнота, посвященная футболу. При этом она рассказала, что памятная купюра сделана на полимерной основе тиражом 20 млн штук. В дальнейшем эту технологию будут использовать при модернизации других банкнот.

В свою очередь Трачук подчеркнул, что долговечность таких купюр примерно в 2,5 раза выше, чем бумажных.

Уже известно, что памятные банкноты можно будет купить в банках. В мае-июне они будут доставлены во все регионы страны, чтобы кредитные организации могли предлагать их населению.

Ранее сообщалось, что регулятор разработал памятную банкноту к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Наша справка

ЧМ-2018 по футболу впервые пройдёт в России. Матчи турнира будут сыграны с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.



