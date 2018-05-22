Эксперт прокомментировал «провал» испытаний российских ракет

Заявления американского телеканала СNBC о неудачных пусках российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой свидетельствуют о некомпетентности телеканала, комментирует статью член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

«В принципе, понятно, откуда у них могли появиться эти данные. Вероятно, им «слили» спутниковые снимки в NRO (Национальное управление военно-космической разведки США ). Однако это издание понятия не имеет о программе испытаний, о каком этапе испытаний идёт речь. Скорее всего, речь идёт о бросковых испытаниях», — рассказал Мураховский.

Эксперт пояснил, что при данном виде испытаний не включается основной двигатель, поскольку при бросковых испытаниях проверяется способность пускового устройства выполнить всю предварительную подготовку к пуску и сам пуск.

Мураховский также в качестве примера привел видео испытаний «Сармата», которое опубликовало Министерство обороны РФ. На кадрах также видно, как ракета покидает шахту, не включая свои основные маршевые двигатели, после чего падает на землю. После этого военные эксперты приступали к анализу данных телеметрии и работы пускового механизма и самой ракеты.