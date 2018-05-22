Вице-президент США рассказал, чем грозит Ким Чен Ыну отказ от встречи с Трампом

Если Пхеньян не откажется от ядерного оружия, в КНДР произойдут события аналогичные тем, которые имели место в Ливии и привели к падению режима Муаммара Каддафи. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News. Об этом сообщает ТАСС.

"Для Ким Чен Ына будет большой ошибкой думать, что он может играть с Дональдом Трампом", - подчеркнул Пенс, говоря о возможности отмены запланированного на 12 июня саммита в Сингапуре. На вопрос о том, готов ли Трамп при необходимости отказаться от данной встречи с Ким Чен Ыном, вице-президент ответил: "Нет сомнения, это так. Мы надеемся на лучшее. Мы, действительно, надеемся, что Ким Чен Ын воспользуется возможностью свернуть свою программу разработки ядерного оружия и сделать это мирным путем".

"На прошлой неделе были некоторые разговоры о ливийской модели, - напомнил в связи с этим Пенс. - И президент дал ясно понять, что это кончится только так, как кончилось в Ливии, если Ким Чен Ын не заключит сделку". На реплику журналиста относительно того, что эти слова Трампа были расценены как угроза в адрес Пхеньяна, Пенс ответил: "Я думаю, что это, скорее, факт".

"Президент Трамп дал ясно понять, что США под его руководством не намерены терпеть ситуацию, при которой северокорейский режим располагает ядерным оружием и баллистическими ракетами, которые угрожают США и нашим союзникам", - добавил Пенс. Он не исключил, что США могут прибегнуть к военной силе. "Мы ясно давали понять, что продолжаем оказывать дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, рассматриваются все варианты для достижения этой цели", - заявил он.

При этом сам Дональд Трамп ранее утверждал, что "ливийская модель" не применима для КНДР, но исключал применение силы в отношении Пхеньяна.