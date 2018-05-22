Китай переходит на американский СПГ

Пекин и Вашингтон достигли предварительных договоренностей по взаимной торговле, поставив, по выражению министра финансов США Стивена Мнучина, «торговую войну на паузу», передает Bloomberg.

Стороны одобрили план, позволяющий предотвратить разрастание торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Новые договоренности включают существенное увеличение закупок китайской стороной сжиженного газа США. Ради обсуждения всех нюансов в Китай отправится министр торговли США Уилбур Росс.

Отмечается, что принципиальная договоренность о поставках американского СПГ была достигнута в апреле этого года. Уже в мая было подписано двустороннее торговое соглашение о расширении доступа американским энергокомпаниям на китайский рынок.

Также отмечается, что США «отложили на время выполнения рамочных договоренностей» пошлины в размере $150 млрд в год, которыми Белый дом грозил ответить на нарушения прав интеллектуальной собственности и недобросовестную торговлю со стороны КНР.