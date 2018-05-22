Кудрин официально назначен главой Счетной палаты

Депутаты нижней палаты российского парламента по представлению президента РФ Владимира Путина назначили Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты РФ, передаёт агентство «Интерфакс».

За Кудрина проголосовали 264 депутата. Против проголосовали 43, еще 43 воздержались.

Напомним, Кудрин не работал в органах государственной власти с 2011 года. Тогда после конфликта с занимавшим в тот период должность президента РФ Дмитрием Медведевым, Кудрин был вынужден уйти с поста вице-премьера - министра финансов.

Наша справка

Алексей Леонидович Кудрин родился 12 октября 1960 в городе Добеле (Латвийская ССР). Российский политик, предприниматель. Глава Счетной палаты Российской Федерации.

Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума». Кандидат экономических наук (1988).

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации (2000-2004, 2007-2011), министр финансов Российской Федерации (2000-2011).

Счетная палата является главным финансовым контрольным ведомством страны, которое независимо от правительства и подконтрольно парламенту.

В соответствии с законом «О Счетной палате Российской Федерации», председатель Счетной палаты назначается на должность Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента.