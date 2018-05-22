Новый глава Минприроды предлагает отвязать экономику от нефти

Дмитрий Кобылкин, новый глава Минприроды заявил, что планы по реализации майских указов президента не должны опираться на прогнозные показатели по стоимости нефти. Он предлагает выпускать облигации для внутреннего рынка. Аналитик усматривает в словах министра также и стремление защитить подведомственную ему нефтегазовую отрасль от дополнительного налогообложения. Тем не менее, народные ОФЗ и целевые инвестиционные облигационные займы действительно являются весьма перспективным инструментом, не в последнюю очередь для развития финансовой системы.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, планы по реализации майских указов президента не должны зависеть от цен на нефть. «Если мы хотим опираться на прогнозные показатели роста барреля нефти и энергоносителей, которые мы продаем, мы не получим результата. — заявил министр, бывший до назначения в новое правительство главой ЯНАО. — В период роста стоимости мы создадим дорожные карты, и пойдем по ним в надежде, что будет рост стоимости. Но от нас это не зависит, мир стал непредсказуемым, цена нефти может вернуться и к стоимости 40 и 30 долларов за баррель, и даже ниже. Значит, дорожные карты будут недоделаны, а указы сорваны», — передает агентство ТАСС слова министра.

Он также сообщил, что дополнительные ресурсы для реализации майских указов президента можно получить через облигационные займы. Заявление министра прозвучало в ходе Всероссийской конференции «Направление 2026», которая прошла в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии «Единая Россия».

Если говорить о «народных ОФЗ», то спросом у населения такой инструмент может пользоваться только при условии высокой доходности, как минимум на 2,5-3 пп. выше доходности срочных вкладов, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Может ли государство такие бумаги выпускать? Может, конечно, хотя, каким образом, с учетом расходов на обслуживание долга, оно сможет обеспечить доходность без убытка для себя, вопрос на самом деле открытый. В целом наличие успешных примеров размещения народных ОФЗ, конечно, радует, отмечает он.

Как напоминает аналитик, в первую очередь майские указы направлены на повышение качества жизни россиян и обеспечения условий для развития в стране бизнеса. Одним из вариантов изыскания средств на их выполнение является масштабная налоговая реформу, увеличивающая фискальную нагрузку на бизнес и население. Но тут, на его взгляд, прослеживется нарушение логических связей: повышение фискальной нагрузки должно являться следствием роста благосостояния населения и маржинальности бизнеса, а не наоборот.

При этом, по мнению Алексея Антонова, говоря о том, что не стоит рассчитывать на использование сверхдоходов от экспорта нефти, и предлагая искать пути привлечения средств населения, Дмитрий Кобылкин высказывается в лоббистском ключе, защищая интересы компаний, занятых в добывающем секторе.

И все же, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, новый министр правильно угадал тренд: у населения и бизнеса действительно есть спрос на инструменты, альтернативные депозитам, и последние размещения так называемых «народных ОФЗ» тому пример. По итогам этих размещений оказалось, что среди физлиц было много крупных инвесторов, готовых вложить 10-15 млн рублей в государственные долговые бумаги, в поисках 6-8% годовых. И это притом, что ОФЗ — это несколько абстрактные в плане целевого применения бумаги.

А когда инвестор видит, что бумага обеспечивает какой-то значимый для региона или страны проект, и этот проект — конечен, осязаем, можно провести его аудит, представить, что изменится в обществе и экономике, когда он будет реализован, тогда к желанию заработать присоединяется еще эмоция, которая является отличным топливом для большинства при принятии инвестиционных решений.

К тому же, добавляет эксперт, в связи с санкциями российские капиталы, находящиеся в Европе, испытывают сильное давление, банки запрашивают документы о происхождении средств, и многие россияне вынуждены закрывать счета и забирать деньги, и эти средства будут искать себе применение в других юрисдикциях, напримерно, в Гонконге или Монако, где задают меньше вопросов.

На фоне этого тренда, полагает он, было бы очень выгодным для государства предложить этим капиталам возможность вложиться в проекты в России, получив при этом налоговую и прочие амнистии. Именно для этого в правительстве сейчас обсуждается возможность создание зон, похожих на офшорные, на дальневосточном острове Русский и на острове Октябрьский (Калиниград). В эти зоны российский бизнес, попавший под санкции, по задумке чиновником, сможет перевести свои юрлица, сможет получить льготы по налогам, возможность рассчитываться в валюте, упрощенные требования по репатриации валютной выручки, либерализацию трудового законодательства и другие бонусы, которые, можно надеяться, со временем распространяться на всю Россию.

Проектировать облигационные займы нужно заранее, заключает Дмитрий Жарский, чтобы при появлении нового инфраструктурного проекта займ можно было сразу выпустить на рынок.