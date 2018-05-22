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Москва, 22.05.2018

Порошенко сделал важное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Глава украинского государства сделал важное заявление по проекту «Северный поток-2», призвав немедленно остановить его реализацию.

Об этом президент «незалежной» написал в своём микроблоге Twitter.

Кроме того, украинский лидер в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд отметил, что его страна готова предоставить любые гарантии надёжности и эффективности транзита через украинскую территорию.

«Мы имеет уникальные возможности, подземные хранилища, имеет достаточные резервы для увеличения объёма транзита», – цитирует Порошенко «Укринформ».

По словам президента «незалежной», во время переговоров с коллегой из Эстонии был поднят вопрос «Северного потока-2», который о

«Мы обсуждали эту тему отдельно, очень детально и пришли к выводу, что этот проект не является экономическим проектом, вредит европейскому единству».

При этом Порошенко подчеркнул, что сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы политические проекты, которые разрушают единство Европейского союза, были остановлены.

Также президент Украины поблагодарил Кальюлайд за «полную поддержку» позиции «незалежной» в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что по мнению Порошенко, строительство газопровода «Северный поток-2» направлено на «подрыв единства Европы». 

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