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Москва, 22.05.2018

РФ может ввести пошлины на товары из США на сотни миллионов долларов

«Expert Online» 2018

В самое ближайшее время Россия может ввести пошлины на товары из США на сотни миллионов долларов.

Соответствующий документ наша страна уже подала во Всемирную торговую организацию (ВТО).

При этом российские власти планируют утвердить пошлины в размере 537,6 млн долл., передаёт сайт организации.

Отмечается, что подобная мера представляет собой ответный шаг на введённые в США в конце марта пошлины на импорт стали (на 25%) и алюминия (10%), которые касаются большинства стран мира, включая РФ.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран объединения таможенных пошлин на металлы.

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