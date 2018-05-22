США изымают долларовую массу

Рекордный рост заимствований Минфина США означает укрепление доллара, а для развивающихся рынков — отток капитала

«Количественное смягчение» наоборот

Минфин США продолжает увеличивать объем привлечения долга на рынке, изымая тем самым долларовую массу. Только на наступившей неделе он планирует продать 2-летние ноты на 33 млрд долларов, 5-летние—- на 36 млрд долларов, 7-летние — на 30 млрд, а также на 150 млрд долларов размещаемых еженедельно краткосрочных векселей и на 16 млрд —бумаг с плавающей ставкой. Итого инвесторам предлагается бумаг на сумму 265 млрд долларов, что представляет собой рекорд с 2010 года.

Правда, с учетом погашений по прежним выпускам изымаемая с рынков сумма окажется почти впятеро меньше и составит 55 млрд долларов, но и это весьма значительный объем наличности. Целью этих операций является финансирования экономических инициатив президента США Трампа, отмечает портал finanz.ru.

В ответ на такое предложение инвесторы «перекладываются» в американский долг и в результате уже начался отток капитала с emerging markets (EM), где растет стоимость страховки от дефолтов. Так, с начала мая стоимость 5-летних CDS Бразилии, ЮАР и Мексики выросла на 15-30 б.п. С этим же связаны и известные проблемы о Аргентины, которая начала с МВФ переговоры о помощи.

Уже длительное время страны с развивающимися рынками, к которым относится и Россия, живут в реалиях политики «дешевых» денег, проводимой западными странами, напоминает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Валюты EM росли за счет притока иностранного капитала, а на долговых рынках накачивался пузырь. Этим и объясняется снижение зависимости рубля от нефтяных цен. Изъятие же с рынков 55 млрд долларов должно привести к кардинально противоположному сценарию: выводу капитала с развивающихся рынков, переводу денег в США и, как следствие, достаточно серьезное укрепление доллара.

Каким окажется давление на рубль

И все же, признает аналитик, российская валюта держится неплохо по сравнению с другими: несмотря на постоянный отток зарубежных инвесторов на протяжении месяца, особых изменений в курсе не произошло. Причиной служат высокие цены на нефть и конверсионные операции отечественных экспортеров, покупающих рубль в рамках налогового периода. Так что, пока напряженность вокруг Венесуэлы и Ирана будет сохраняться, падения курса нацвалюты ожидать не стоит.

Тем не менее, политика Минфина США и их российских коллег, активно продающих рубль на рынке, будет оказывать давление на котировки. Маловероятно, что до окончания налогового периода курс как-то серьезно изменится, но уже после 28 мая, в отсутствии нового позитива, можно будет ожидать плавное движение в сторону отметки 64 рубля за доллар, ожидает Михаил Мащенко.

Фактически, говорит, в свою очередь, старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, Минфин США занимается абсорбированием долларовой ликвидности уже полгода — с ноября 2017 года. Тогда ведомство после перерыва начало предлагать рынку вексели различного срока обращения на большие суммы, но рынок, занятый другими факторами, этого долго не замечал. Одновременно с этим, осенью прошлого года Федрезерв США начал распродавать находящиеся на его балансе активы, накопленные за годы стимулирований.

Текущая информация о новых выпусках госбумаг только подтверждает общую стратегию финансовых органов США, указывает Анна Бодрова. Для валютного рынка это может означать дополнительную поддержку доллару, который и так достаточно дорог. Рубль в последние недели чувствителен к поведению доллара больше, чем к колебаниям в нефти, поэтому, полагает аналитик, нельзя исключать возвращения пары доллар/рубль в среднесрочном горизонте в область 62,50-64 рубля за доллар.