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Москва, 22.05.2018

США запустили спецпроект, чтобы узнать, как Россия «прячет» свое вооружение

«Expert Online» 2018

ВМС США запустили исследовательский проект, чтобы понять, как Россия и Китай могут спрятать свои вооружения от американских разведывательных беспилотников и спутников, сообщает The National Interest.

На данный момент американских специалистов волнуют способы, которыми российские военные могут ввести разведывательную технику в заблуждение, поскольку искусственный интеллект легко обмануть. Например, компьютер может спутать умело замаскированный российский танк даже с легковым автомобилем, пишет издание.

«США хотят, все знать про наше вооружение и не давать нам информацию про свое вооружение. Они не соблюдают договора по этому поводу, которые они с нами ранее заключили и поэтому волнуются, что мы можем маскировать свои военные объекты от  их разведывательных спутников и беспилотников», - прокомментировал новость в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин, который уверен, что США хотят «чтобы Россия была перед ними как на ладони, а сами нам свои данные предоставлять не собираются».

Военный подчеркнул, что в России хорошо умеют маскировать свои военные объекты. В этой связи у США есть выбор, либо честно сотрудничать по предоставлению информации по объектам, либо и дальше «разрабатывать все время какие-то новые способы добывания информации».

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