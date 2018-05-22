Тегеран обратился с призывом к Вашингтону

Эсхак Джахангири – вице-президент Ирана – заявил, что Вашингтон должен вести диалог с Ираном «учтивым и благоразумным языком», а не при помощи угроз.

Так иранский чиновники прокомментировал ультиматум, который накануне выдвинул иранским властям глава американского Госдепа Майк Помпео.

При этом Джахангири подчеркнул, что госсекретарь будто вернулся на 40 лет назад, передаёт RT.

«Правительство Трампа вынуждено принять реальность, при которой Иран, которому подспорьем служит его история и цивилизация, является великой страной на Ближнем Востоке. Поэтому с её народом должно говорить учтивым и благоразумным языком, а не при помощи угроз», – отметил политик.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не имеет права приказывать Тегерану, что ему следует делать.

Кроме того, в Иране пригрозили США «судебным преследованием» в ответ на заявления американского госсекретаря.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео выдвинул Ирану ультиматум, потребовав от Тегерана выполнения определённых требований, среди которых прекращение разработки программы создания баллистических ракет, немедленное приостановление испытаний уже готовых ракет, освобождение всех американских граждан и граждан стран – союзников США, а также «вывод контролируемых Тегераном сил и группировок» с территории Сирии.

В случае смены курса американская сторона готова снять санкции с Ирана. В противном случае Помпео пообещал Ирану беспрецедентные финансовые санкции.