Цены на нефть поднимает торговое перемирие между США и Китаем

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов 22 мая продолжают повышаться на новостях о торговом перемирии между США и Китаем, а также после введения США новых санкций в отношении Венесуэлы, повысивших опасения, что поставки сырья из этой страны в скором времени могут сократиться.

Июльские фьючерсы на нефть сорта Brent по состоянию на 8:20 по московскому времени выросли на лондонской бирже ICE Futures на $0,21, достигнув $79,43 за баррель. Стоимость июньского фьючерса на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,26, достигнув $72,5 за баррель, сообщает «Интерфакс».

В конце прошлой недели пришла новость, что США и Китай договорились о взаимных уступках, и вероятность торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира снизилась до минимума. Этот фактор способствовал подорожанию «черного золота», поскольку снижаются опасения замедления роста мирового ВВП.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук, на рост сырья влияют и опасения ограничений на экспорт иранской нефти, рост импорта нефти в Китае и стагнация нефтедобывающей отрасли в Венесуэле.