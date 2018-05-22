Киев может обменять главу «РИА Новости Украина» на Олега Сенцова

Арестованного в России по обвинению в создании преступных сообществ в Крыму режиссера Олега Сенцова МИД Украины может обменять на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого украинские власти задержали накануне. Об это сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

«Главная цель, как для МИДа, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей»,— цитирует представителя ведомства «Пятый канал».

Как уверяет украинская сторона, Кирилл Вышинский в своих материалах агитировал за сепаратизм восточных областей страны. Херсонский суд арестовал главреда «РИА Новости Украина» на два месяца. Со своей стороны российский МИД резко осудил арест журналиста, назвав действия украинских правоохранительных органов «вопиющим произволом».

Напомним, Олег Сенцов был арестован в мае 2014 года. Ему предъявили обвинения в создании на территории Крыма преступного сообщества для проведения терактов. В августе 2015 года его осудили на 20 лет.