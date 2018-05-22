В Кремле ответили на новость о «провале» испытаний российских ракет

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы государства – ответил на информацию американских СМИ о неудачных запусках новейших российских ракет.
Представитель Кремля посоветовал журналистам отечественных СМИ больше доверять словам президента РФ, нежели своим американским коллегам.
«Слушайте Путина и верьте ему», — цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, накануне американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники рассказал о четырёх неудачных испытаниях российских ракет с ядерной установкой.
Ранее сообщалось, что член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский, комментируя информацию CNBC, подчеркнул, что данное заявление американского телеканала свидетельствуют о его некомпетентности.
По его мнению журналистам CNBC «слили» спутниковые снимки в NRO (Национальное управление военно-космической разведки США).
«Однако они понятия не имеют о программе испытаний, о каком этапе испытаний идёт речь. Скорее всего, речь идёт о бросковых испытаниях», – рассказа Мураховский.