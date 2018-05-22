В МВД ответили британским хулиганам, мечтающим о бойне на ЧМ-2018

Игорь Зубов – заместитель главы МВД РФ – заявил, что российские правоохранители не допустят массовых драк футбольных фанатов во время предстоящего ЧМ-2018.

По его словам, того, что было на Евро-2016 во Франции, таких массовых драк в России точно не будет, передаёт сайт газеты «Известия».

При этом замминистра пояснил, что в России в связи с проведением футбольного первенства в законодательство внесли соответствующие изменения: все нарушители будут задержаны и депортированы.

Ранее сообщалось, что издание Daily Star опубликовало статью, в которой рассказывается о том, что несколько радикально настроенных группировок футбольных хулиганов из Великобритании намерены объединить силы и вместе дать отпор российским болельщикам на чемпионате мира-2018, который предстоящим летом пройдёт в нашей стране.

Со слов одного из представителей британской радикально настроенной группировки Smoggies Elite, «это будет третья мировая война». Кроме того, он подчеркнул, что запугивать его и его единомышленников бесполезно.

Другой хулиган заявил, что перспектива возможного ареста британских радикалов не пугает.

«Мы ничуть не беспокоимся. В уличных боях никаких «а что если» быть не может. Единственное, что будет, – это то, что мы дадим русским бой. А потом будь что будет», – резюмировал фанат.