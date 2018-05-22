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Москва, 22.05.2018

Западные СМИ высоко оценили российский ЗРК С-500 «Прометей»

«Expert Online» 2018

Выход зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» в серийное производство высоко оценили западные СМИ.

В частности, портал Military Watch Magazine считает, что это станет знаковым событием для России и её военных партнёров.

При этом отмечается, что пока для обеспечения противоракетной обороны Москве хватает уже имеющихся систем С-400, С-300В и А-135.

Однако, как отмечают эксперты издания, для отражения новых угроз потребуется модернизация арсенала ПРО.

Именно поэтому довести разработку С-500 для конца – задача стратегической важности для России, так как западные страны сделали повышенную ставку на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет.

«В этой связи С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки», — резюмирует издание.

Наша справка

ЗРК С-500 «Прометей» – новое поколение зенитных ракетных систем «земля-воздух». Представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Способен перехватывать баллистические ракеты.

Согласно информации из открытых источников, С-500 имеет радиус поражения 600 км. Способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

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