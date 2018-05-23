Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Политика
Москва, 23.05.2018

Берут за Горловку

«Expert Online» 2018
  • Указатель в поселке Калиново Первомайского района Луганской области, попавшем под артиллерийский обстрел 21.05.2018 года
ТАСС Автор: Валентин Спринчак

Указатель в поселке Калиново Первомайского района Луганской области, попавшем под артиллерийский обстрел 21.05.2018 года

Украинские власти пытаются захватить территорию ДНР. И внимательно наблюдают при этом за российской реакцией

Стратегический город

В последние недели на и без того постоянно «теплой» линии соприкосновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий ДНР/ЛНР стало по-настоящему жарко. «Мы зафиксировали практически 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал этап конфликта, который, как мы думали, остался в прошлом», — заявил 21 мая первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Украинские силы предприняли наступательные операции в различных участках линии соприкосновения, причем не только да оккупации «серой зоны (нейтральной территории между позициями сторон). Особенное внимание они уделили Горловке, которая не только подверглась артиллерийским ударам, но и стала объектом полномасштабного танкового наступления. «Горловка — ключ ко всему фронту, ибо разваливает «ДНР» и «ЛНР» пополам», — объясняет смысл цели украинский эксперт Алексей  Арестович. Именно поэтому «всего против нас на горловском направлении действуют 10 тысяч человек, они активно применяют артиллерию, в том числе калибра 122 и 120 мм, что запрещено Минскими соглашениями», — говорит представитель армии Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

В ДНР уверяют, что такая концентрация войск Украине пока не помогла. По словам Эдуарда Басурина, все планы ВСУ по захвату Горловки оказались не просто безуспешными, но и чрезмерно затратными. Украинская сторона потеряла несколько десятков человек только убитыми, не говоря уже о множестве раненых и потерянных единицах техники (включая и современные оружейные системы, поставленные Киеву из-за рубежа). Есть потери и среди армии ДНР — как погибшие, так и как минимум трое взятых в плен. И это уже не говоря о регулярно гибнущих от обстрелов мирных жителей.

К сожалению, локальное военное поражение украинской стороны не приведет к прекращению её наступательных действий. Более того, стратегически у ВСУ сохраняются определённые преимущества. Киев обладает инициативой, может выбирать как направление атак, так и их масштабность, а также не считаться с потерями. Наконец, сам по себе захват «серых зон» усиливает позиции Украины, поскольку позволяет ей постоянно держать в прицеле инфраструктуру вокруг той же Горловки.

Разбаловали

Ситуационное преимущество украинской стороны объясняется рядом моментов. Во-первых, принципиальной заинтересованностью украинского руководства в постоянном нагнетании напряжения, а значит меньшей чувствительностью к потерям. Петр Порошенко элементарно бросает жизни своих и чужих солдат в топку собственного рейтинга. На носу уже президентские выборы, а президент не сумел зарекомендовать себя ни как эффективный реформатор (про борьбу с коррупцией на Украине сейчас можно говорить либо плохо, либо никак), ни как лидер, способный добиться уважения Запада. Вот хозяин Банковой и пытается набрать висты за счет военных побед над «пророссийскими террористами» и возвращения «оккупированных территорий».

Поставок американских «джавелинов» тут недостаточно — нужны реальные успехи. Собственно, захват «серых зон» и позиционируется как такие успехи, возвращение территорий, и ради этого украинская сторона морально готова нести потери.

Во-вторых, свобода действий украинского президента объясняется его верой в то, что ему за это ничего не будет. По сути ситуация в Горловке стала, к сожалению, логичным следствием предыдущих провокаций Петра Порошенко, которые остались без должного и жесткого ответа. Киев, не ощущая приближение к красным линиям, постоянно переводит эскалацию ситуации в Донбассе на новый уровень. Более того, украинская сторона искренне считает, что чем ближе подходит 14 июня (открытие Чемпионата мира по футболу), тем больше у России связаны руки в плане ответных действий. Как они, например, были связаны во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Москва действительно не хочет эскалации конфликта. Попытки отрезвить Порошенко через существующие явные и неявные переговорные форматы, судя по всему, провалились. Сейчас россияне надеются на то, что Петра Алексеевича урезонят его внешние партнеры.

Однако влияние европейских стран на Киев сравнительно невелико (да и не до Украины сейчас Брюсселю), а задачи американцев далеки от мирных, что и демонстрирует спецпосланник президента США Курт Волкер во время своих выступлений по украинской тематике. «Подыгрывая милитаристскому настрою Киева и открыто лоббируя идею поставок туда летальных вооружений, что безусловно не принесет мира и разрешения ситуации, господин Волкер не только подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта, — возмущается представитель российского МИД Мария Захарова. — Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры».

Россия вслед за подписанием «Минска 2» обозначила свою роль в качестве его гаранта, и все годы конфликта стремится не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в самопровозглашенных республиках. В Киеве, очевидно, ждут сейчас от российской стороны шагов, которых с большой долей вероятности от нее не последует. Ну а если все же последуют, то тогда, как говорится, никому мало не покажется.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Сниженная покупательская способность и консолидация крупных игроков, все чаще толкает ритейлеров фокусироваться на неценовых активностях, которые помогают «встряхнуть» рынок и привлечь внимание покупателей. Решение «пойти другим путем» выбрал один из ведущих продуктовых ритейлеров страны «Магнит», запустив новую программу лояльности «С любовью от Роналдиньо», которая стала частью маркетингового проекта «Просто лучше».

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
      США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
    2. Курсу доллара позволят обвалиться
      Курсу доллара позволят обвалиться
    3. Курс доллара: все начинают нервничать
      Курс доллара: все начинают нервничать