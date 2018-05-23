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Москва, 23.05.2018

WSJ: Deutsche Bank уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру

«Expert Online» 2018

Deutsche Bank планирует сократить 10 000 рабочих мест, или примерно десятую часть своего общего штата, в рамках усилий по сокращению издержек, сообщает The Wall Street Journal в среду.

Газета, сылаясь на неназванные источники, сообщила, что сокращение рабочих мест, вероятно, продолжится до 2019 года.

В свою очередь Bloomberg сообщил в среду, что банк планирует выйти из ряда рынков акций по всему миру.

Согласно источникам Bloomberg, Deutsche Bank резко сократит свое присутствие в Соединенных Штатах и ​​начнет сокращать деятельность в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Deutsche Bank, который проводит годовое собрание акционеров в четверг, пока не комментирует сообщения.

Акции немецкого банка в среду упали до 18-месячных минимумов на фоне новостей.

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