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Москва, 23.05.2018

Эксперты составили рейтинг самых сильных школ России

«Expert Online» 2018

Эксперты агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») провели ежегодное исследование учебных заведений по конкурентоспособности выпускников, назвав самые сильные школы нашей страны.

Первое место в этом престижном рейтинге занимает школа-интернат имени Колмогорова МГУ имени Ломоносова (Москва).

Второе место у лицея «Вторая школа» (Москва). Тройку лидеров замыкает Лицей научно-инженерного профиля города Королева (Подмосковье). Следом идёт президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург).

Любопытно, что четвёрка лучших по конкурентоспособности выпускников российских школ удержала свои прошлогодние лидирующие позиции, пишет газета «Известия».

Кроме них в число самых сильных школ страны в этом году вошли: физико-математический лицей № 31 Челябинска, московская гимназия № 1543, физтех-лицей им. П.Л. Капицы в городе Долгопрудном Московской области и «Пятьдесят седьмая школа Москвы».

Всего в рейтинге 100 российских школ. При этом московских учебных заведений среди них больше всего – 43. В общей сложности в списке представлено 22 субъекта РФ, в том числе Подмосковье (10 школ), Санкт-Петербург (7), Новосибирская область (6), Свердловская область и Республика Татарстан (по 5).

В ходе исследования агентство обработало данные о 125 тыс. выпускников 15 тыс. школ. Информацию о студентах предоставили 29 вузов из топ-30 рейтинга RAEX по высшим учебным заведениям.

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