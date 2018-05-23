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Москва, 23.05.2018

Греф рассказал, будет ли снижаться ставка по ипотеке

«Expert Online» 2018

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, будет ли снижаться в этом и следующем году вслед за инфляцией ставка по ипотечным кредитам.

По его мнению, ипотеку административным путём снизить невозможно, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом глава Сбербанка подчеркнул, что если будет снижаться инфляция, а все предпосылки к тому, что она будет снижаться, есть, то автоматически будут падать и ставки по ипотеке.

«Поэтому, скорее всего, до конца 2018 года и в 2019 году будем видеть снижение ставок», – резюмировал Греф.

Ранее сообщалось, что Греф рассказал о притоке денег из-за рубежа. По словам главы Сбербанка, самый большой поток начнётся уже в конце этого года.

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