Греф рассказал, будет ли снижаться ставка по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, будет ли снижаться в этом и следующем году вслед за инфляцией ставка по ипотечным кредитам.

По его мнению, ипотеку административным путём снизить невозможно, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом глава Сбербанка подчеркнул, что если будет снижаться инфляция, а все предпосылки к тому, что она будет снижаться, есть, то автоматически будут падать и ставки по ипотеке.

«Поэтому, скорее всего, до конца 2018 года и в 2019 году будем видеть снижение ставок», – резюмировал Греф.

Ранее сообщалось, что Греф рассказал о притоке денег из-за рубежа. По словам главы Сбербанка, самый большой поток начнётся уже в конце этого года.