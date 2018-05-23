Минобороны показало пуск ракет «Булава» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны России продемонстрировало видео пуска четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Учения прошли 22 мая на подводном крейсере проекта «Борей» «Юрий Долгорукий», сообщают «Известия».

Пуск ракеты производился из подводного положения. Ведомство сообщает, что подобные стрельбы из нескольких ракет выполнялась впервые. Пуск прошел успешно, были поражены цели на полигоне «Кура» на Камчатке.

«Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что предыдущий пуск «Булавы» из подводного положения с «Юрия Долгорукого», в котором была задействована одна ракета, состоялся в июне 2017 года. После этого, как сообщают специалисты, Российская Федерация совершила настоящий прорыв в области создания и применения сверхточных ракет.

Новейшая российская межконтинентальная ракета «Булава» способна нести несколько ядерных блоков и предназначена для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей». Данный тип вооружения составит основу стратегических ядерных сил России до 2040–2045 годов.