На Украине десантники остались без голубых беретов

Пётр Порошенко – глава «незалежной» – подписал закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

По его словам, «этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск — десантно-штурмовые войска», передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

Также президент Украины объявил о смене у украинских десантников голубых беретов на тёмно-бордовые. Кроме того, День десантника на Украине теперь будут отмечать не 2 августа, а 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о переименовании ВДВ.