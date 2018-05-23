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Москва, 23.05.2018

На Украине десантники остались без голубых беретов

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – глава «незалежной» – подписал закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

По его словам, «этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск — десантно-штурмовые войска», передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

Также президент Украины объявил о смене у украинских десантников голубых беретов на тёмно-бордовые. Кроме того, День десантника на Украине теперь будут отмечать не 2 августа, а 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о переименовании ВДВ.

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