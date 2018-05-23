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Москва, 23.05.2018

Нефть дешевеет на новостях о намерение ОПЕК увеличить добычу

«Expert Online» 2018
  • Нефть дешевеет на новостях о намерение ОПЕК увеличить добычу
фото из открытых источников

Мировые цены на нефть 23 мая демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы среагировали на сообщения ОПЕК о намерении увеличить добычу нефти.

По состоянию на 08.03 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,63%, достигнув 79,07 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,4%, достигнув 71,91 доллара за баррель.

Вчера 22 мая представители ОПЕК сообщили, что из-за возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы на встрече в июне может быть принято решение об увеличении добычи.

«Похоже, рынок делает паузу на текущих уровнях. Если в отношении Ирана будут введены санкции, большинство производителей ОПЕК хотели бы перекачивать больше нефти, особенно учитывая более высокие цены», — приводят СМИ мнение рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и ряд стран не входящих в организацию договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка заработала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

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