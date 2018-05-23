Польша снижает потребление российского газа

Польская энергетическая компания PGNIG снижает долю поставок газа из России в первом квартале текущего года почти на 6%. Об этом говорится в сообщении компании.

«Группа добилась дальнейшей географической диверсификации своих источников поставок. В то время как в первом квартале 2017 года поставки газа с востока от Польши составили 84% от общего объема импорта газа, его доля снизилась до 78% в первом квартале 2018 года», — говорится в сообщении.

При этом польская компания стала на 19% больше импортировать газа в первом квартале 2018 года. Ввозимое топливо достигло объемов 3,84 млрд кубометров в год.

Помимо этого, энергетическая компания увеличила объем закупок СПГ более чем на треть: в промежутке с января по март нынешнего года PGNIG получила четыре танкера со сжиженным природным газом на терминале в Свиноуйсьце.