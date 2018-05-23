МИД РФ возмущен действиями Польши

МИД РФ считает действия Польши в отношении российских граждан в стране "охотой на ведьм" и призывает прекратить её. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге, сообщает РИА Новости.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) на прошлой неделе задержали россиянку Екатерину Ц. по подозрению в "антипольской деятельности". Сообщалось, что ее депортируют из страны. Еще троим россиянам запрещен въезд на польскую территорию.

Поводом послужили "голословные обвинения в причастности данных лиц к неким гибридным действиям", пояснила Захарова.

"Как следует из официальных польских комментариев, принятые меры не ограничатся высылкой неугодных россиян и пресечением противоправной деятельности. Вся эта кампания будет продолжена, в том числе применительно уже к польским гражданам… Обвинения в адрес наших сограждан вызваны исключительно их активностью в защиту советских воинских мемориалов Польши, открытым несогласием с официальным курсом Варшавы на искажение истории освобождения страны Красной армией", — отметила дипломат.

Наличие несогласных в Польше с политикой властей нацеленной на конфронтацию с Россией должно восприниматься как "некий преступный вызов государству", добавила она.

"Вне закона объявляются инакомыслие, ставящее под сомнение такой пагубный антироссийский курс Варшавы, когда любая здравая инициатива, если она идет вразрез с данной установкой, заведомо провозглашается так называемым "кремлевским заказом", — сказала Захарова.

"Мы призываем польские власти прекратить эту "охоту на ведьм", основными инструментами которой являются устрашение, депортация, конечно, остановить поток риторики совершенно не надлежащей и выпадов, которые ведут к дальнейшему упадку в двухсторонних отношениях", — сказала она.