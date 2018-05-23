Помпео пригрозил России

Майк Помпео – глава Госдепа США – заявил, что Вашингтон не станет терпеть «попыток» Москвы вмешаться в американские выборы в 2018 году.

Об этом он сказал, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, передаёт RT.

При этом он пригрозил нашей стране, пообещав, что её ждут серьёзные проблемы, если она попытается вмешаться в выборы.

«США в случае необходимости примут дополнительные меры в ответ на продолжающиеся попытки России повлиять на выборы», – резюмировал руководитель американского внешнеполитического ведомства, добавив, что много работы уже сделано, и ещё много предстоит.

Напомним, ранее в конгрессе США заявили, что российская сторона «совершила кибератаки» на инфраструктуру американских выборов. При этом никаких доказательств в очередной раз предоставлено не было.