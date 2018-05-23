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Москва, 23.05.2018

Сервис бронирования отелей Booking.com может быть скоро заблокирован в России

«Expert Online» 2018

Министерство культуры России направило письмо в Ростуризм с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации», передает РБК со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

В ведомстве сообщили, что им для решения вопроса необходимо мнение профильных профессиональных общественных.

«В связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос»,— заявил представитель Ростуризма.

Ранее о существовании подобного поручения сообщило  отраслевое издание «Турпром». В апреле открытое письмо в Мнистерство культуры направил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович, который предложить блокировать сервис бронирования отелей в качестве ответной меры на антироссийские санкции.

В пресс-службе Минкульта и представитель российского офиса Booking.com не ответили на запрос РБК.

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