Сирия обвинила США в намеренном обстреле нефтяных месторождений

По заявлению заместителя министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, международная коалиция во главе с Америкой умышленно нанесла удары по сирийским нефтяным скважинам. Как заявил Микдад, сделано это было для того, чтобы правительство Сирии не смогло их использовать для экономических нужд страны.

«Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях», — сообщил он в интервью РИА новости.

Микдад сообщил также, что к данному моменту ряд нефтяных месторождений перешли под контроль различных группировок, в том числе курдских «Сирийских демократических сил».

Замминистра выразил надежду, что все народы Сирии понимают важность согласованных действий, прежде всего, в интересах своей, а не других стран. Чиновник подчеркнул, что курды являются составляющей сирийского народа, как и другие национальности Сирии.

В заключении, Микдад заверил, что сирийское руководство намерено вернуть под контроль каждый сантиметр сирийской земли.