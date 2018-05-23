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Москва, 23.05.2018

США предупредили американцев об опасности «странных звуков» в Китае

«Expert Online» 2018

Посольство США в Пекине выпустило предупреждение о возможной угрозе здоровью американцев после сообщения одного из американских дипломатов о том, что в последнее время он испытывает «аномальные» слуховые ощущения и давление в Китае.

«Сотрудник правительства США, находящийся в Китае, недавно сообщил о едва ощутимых и неясных, но при этом аномальных звуковых ощущениях и давлении» — цитирует заявление американского посольства RT.

В ведомстве уточнили, что правительство США воспринимает это сообщение серьёзно и уже проинформировало о данном случае своих сотрудников, находящихся на территории Китая.

«В настоящий момент мы не знаем, что стало причиной симптомов, о которых нам сообщили. Мы также не осведомлены о других подобных случаях в Китае — ни в дипломатическом сообществе, ни вне его», — добавили в посольстве.

В августе 2017 года официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что не менее 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе из-за «акустической атаки». В свою очередь, на Кубе не раз заявляли об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.

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