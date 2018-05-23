Украина проводит первые испытания ракетных комплексов США Javelin

Украинский президент Петр Порошенко присутствовал на учебных запусках противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые поставили в республику США. Позже он выложил видео на своей странице Facebook, озаглавив пост «Наконец-то этот день настал!»

Порошенко уверен, что благодаря Javelin Украина становится неуязвимой в случае «военного конфликта с Россией».

«Это очень эффективное оборонительные оружие, которое будет использоваться в случае наступления России на позиции украинских войск», —сообщил Порошенко, который выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за «твердое решение вооружить Украину».

СМИ Украины уточняют, что американские комплексы Javelin были переданы Киеву в начале мая с условием не применять их в ходе боевых действий в Донбассе.