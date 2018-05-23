В ЕС сделали России и Украине важное предложение по газовому вопросу

Марош Шефчович – вице-президент Еврокомиссии (ЕК) – призвал Россию и Украину к трехсторонним переговорам по газу.

По его мнению, эти дискуссии стоит начать как можно скорее, передаёт РИА Новости.

При этом Шефчович подчеркнул, что ранее такие переговоры с участием ЕС уже доказали свою эффективность в достижении ощутимых и успешных результатов.

Кроме того, он убеждён, что переговоры должны начаться как можно скорее, чтобы посмотреть на транзит газа через Украину после 2019 года.

«Конструктивное и стабильное сотрудничество между РФ и Украиной в сфере энергетики имеет первостепенное значение для Евросоюза», – считает вице-президент ЕК.

Поэтому, как отметил Шефчович, ЕК регулярно выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в европейские страны.