Почти четыре десятилетия подавляющему большинству китайских семей разрешалось иметь только одного ребенка. Правило одного ребенка приводило к бесчисленным трагедиям и драмам. Женщин, которые готовились стать матерями второй раз, насильно заставляли делать аборты. Особенно жестко и жестоко правило исполнялось в сельских районах, где семьи традиционно были больше, чем в городах. Нарушителей правила одного ребенка ждали крупные штрафы, сумма которых зависела от размеров доходов семьи. Чаще всего штраф втрое превышал годовой доход нарушителей.

В нулевые годы появились первые признаки дефицита рабочей силы. После 2016 года в Китае разрешили иметь двух детей в семье. Bloomberg утверждает со ссылкой на источники в Китае, что в четвертом квартале правительство КНР (Госсовет) намерено полностью отменить контроль за рождаемостью и разрешить китайцам иметь столько детей, сколько они хотят.

Контроль за рождаемостью вполне объясним, потому что почти каждый пятый житель Земли – китаец по национальности. В КНР сейчас живет 1,4 млрд человек, что составляет 19% населения планеты. Правило одного ребенка несмотря на все видные невооруженным глазом издержки свою задачу выполнило и рост населения в стране замедлило. Сейчас Китай по численности населения стремительно догоняет Индия. Через пару десятков лет она станет самой населенной страной планеты.

Правило одного ребенка в сочетании с традиционным предпочтением, отдаваемым в Поднебесной сыновьям, привело к гендерному дисбалансу. В 2015 году на каждые 100 девочек приходилось 117 мальчиков. В результате ожидается, что к 2020 г. в Китае будет 30 млн вынужденных холостяков, т.е. мужчин, которые хотели бы завести семью, но не могут этого сделать по причине отсутствия невест.

Еще одно последствие правила одного ребенка – быстро стареющее население, которое автоматически приводит к дефициту рабочей силы и замедлению темпов развития экономики. В Китае горько шутят, что Поднебесная состарится, не успев разбогатеть.

Население стареет во многих странах, но в Китае этот процесс протекает с особенно высокой скоростью. Одним из последствий этого будет ожидаемый к 2050 году серьезный дефицит рабочей силы. Ожидается, что через три десятилетия почти половина населения (44%) будет пенсионерами. На конец 2015 г. в КНР проживало 222 млн человек старше 60 лет, что составляет 17% всего населения.

Правило двух детей, официально вступившее в силу 1 января 2016 года, было направлено на замедление процесса старения нации. Власти надеялись, что в 2016-21 гг. благодаря новому правилу дополнительно будут появляться на свет не меньше 3 млн младенцев. Однако пока ожидаемых результатов перемена не принесла – в прошлом и позапрошлом годах рождаемость повысилась значительно меньше, чем на 3 млн человек. Это тревожное обстоятельство, очевидно, и заставило Госсовет КНР заказать ученым исследование, которое должно будет научно обосновать полную отмену контроля за рождаемостью, а в конце этого или в начале следующего года объявить о том, что число детей в китайских семьях отныне не ограничивается никакими правилами и законами.