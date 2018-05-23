С 22 по 30 мая 2018 года в Москве пройдет 4-й Московский Еврейский кинофестиваль (МЕКФ). В программе – более 50 картин и насыщенная образовательная программа. Кинопоказы и специальные мероприятия фестиваля пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Garage Screen: летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж», Центре документального кино, киноцентре «Октябрь», кинозале ГУМ и Еврейском музее и Центре толерантности.

За три года своего существования Московский Еврейский кинофестиваль собрал более 12 тысяч зрителей. Было показано свыше 100 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике. В этом году профессиональному жюри и любителям кино будут представлены лучшие фильмы последних нескольких лет из более 15 стран, в том числе из США, Румынии, Венгрии, Франции, Израиля, Великобритании, Украины, России и др. В программе – художественные, документальные и короткометражные картины. Тематика представленных фильмов охватывает различные сферы жизни еврейского общества – от проблемы отрицания или замалчивании памяти Холокоста до попыток осмысления еврейской истории современной молодежью, от темы сексуальных меньшинств до проблем социальной адаптации.

Егор Одинцов, генеральный продюсер МЕКФ: «В начале мая мы запустили продажи билетов на кинопоказы 4-го Московского Еврейского кинофестиваля. Подробное расписание и программа уже доступны на официальном сайте фестиваля mjff.ru. Кроме этого, в скором времени мы дополнительно анонсируем специальные события параллельной образовательной программы».

Фильмом открытия 4-го Московского Еврейского кинофестиваля станет историческая драма «Отрицание» режиссера Мика Джексона с Рэйчел Вайс в главной роли. По сюжету признанный писатель и историк Дэбора Е. Липштадт должна отстоять право на историческую правду, доказывающую, что Холокост был, в ответ на обвинения в клевете известного отрицателя Холокоста Дэвида Ирвинга.

предоставлено пресс-службой

Закроет киносмотр картина «Невидимые» - история о евреях, оставшихся в Берлине после 1943 года, когда город был объявлен “свободным от евреев”. Режиссер Клаус Райфель и оператор Георг Видмер («Пина», «Древо жизни») создали художественную реконструкцию по четырем свидетельствам очевидцев. Четыре судьбы разных людей, оказавшихся среди тех 7000 евреев, которые остались в Берлине во время войны. Редкое сочетание уникального документального материала и качественной художественной реконструкции создает живую, пронзительную историю не только о самих выживших, но и он немцах, благодаря которым они спаслись.

Ваня Боуден, программный директор МЕКФ: «Каждый год можно заново замечать как внутри вроде бы узкой еврейской тематике появляются свои тенденции и актуальные вопросы. В этом году несколько выдающихся картин, посвящённых проблематике отрицания или замалчивании памяти Холокоста, есть работы о сексуальных меньшинствах и их правах в современном обществе. Актуальна тема осмысления еврейской истории современной молодежью. Особенную радость в программе у меня вызывают экспериментальные работы молодых режиссёров. Как и в прошлых годах, мне важно создавать программу для максимально широкой и разнообразной аудитории».

Среди фильмов основной конкурсной программы фестиваля стоит отметить картину «Фокстрот» израильского режиссера Самуэля Маоза, одного из ярких представителей современного ближневосточного кинематографа. За свой первый фильм «Ливан» в 2009 году Маоз получил “Золотого льва”. Спустя 8 лет фильм «Фокстрот» стал сенсацией Венецианского кинофестиваля. Второй фильм Самуэля Маоза продолжает исследовать тему армии, ее неоднозначной структуры и роли в израильском обществе. Само название задает ритм всей картине. Сюжет скачет от ложной новости о смерти сына солдата к бесконечным одинаковым дням дежурства на блокпосте между Израилем и Палестиной.

Еще одна интересная картина-участник основного конкурса «Менаше» повествует о добром, но незадачливом продавце бакалейной лавки, который изо всех сил пытается свести концы с концами и воспитать своего сына Ривена. После смерти жены Леи традиция запрещает Менаше растить сына в одиночку. Ривена усыновляет его строгий дядя, и убитый горем герой остается один. Однако несмотря на то, что вдовец не может справиться ни с одной сложностью на своем пути, раввин разрешает ему провести особую неделю перед поминальной службой Леи с сыном, и дает шанс показать себя человеком веры и достойным отцом. Чтобы снять этот фильм, независимый светский режиссер Джошуа Вайнштейн полностью погрузился в ультра-ортодоксальную общину. Сценарий фильма с английского был специально переведен на идиш. Более того, почти все актеры - религиозные хасиды и непрофессиональные артисты. Фильм представляет из себя пример простой человеческой доблести - как персонажей, так и самих исполнителей ролей.

Брутальная документальная драма «Бейтар Иерусалим. Навечно Чист» рассказывает о фанатском расизме ультраправых фанатов ФК «Бейтар Иерусалим», самой популярной и противоречивой футбольной команды Израиля, единственного клуба Премьер-лиги, который никогда не подписывал контрактов с арабскими игроками. В середине сезона 2012/13, в результате закрытого трансфера, осуществленного владельцем клуба, русско-израильским олигархом Аркадием Гайдамаком, в команду перешли двое игроков-мусульман из Чечни. Эта сделка стала причиной самой расистской кампании за всю историю израильского спорта, в ходе которой дела клуба вышли из-под контроля. Один сезон этого знаменитого клуба - это отражение истории израильского общества и идеи личной идентичности, политики и денег, а также взгляд на то, как расизм уничтожает и команду, и нацию изнутри.

Помимо полнометражных художественных картин зрителей ожидают насыщенные блоки короткометражного художественного и документального кино.

Одна из таких картин - нежный и ироничный мультфильм про любовь «Суета сует» Алексея Туркуса и Алексея Шелманова уже завоевал сердца жюри и зрителей на российском фестивале анимационного кино Суздальфест. Первая работа над картиной началась еще в 90-х, но завершить создание «Суеты сует» Туркусу удалось уже после смерти своего друга и сорежиссера Шелманова. Шагаловские картины, юмор, колоритные персонажи и яркая музыка не оставят вас равнодушными к жизни еврейского провинциального городка.

Кроме того, большой интерес вызывает экспериментальный документальный фильм Йаэль Бартан «Ташлих», предлагающий нам посмотреть свежим взглядом на еврейский ритуал искупления, в котором хлеб и другие предметы выбрасываются в воду, символизируя избавление от грехов. На экране в замедленной съемке под гипнотическую музыку мимо нас пролетают игрушки, фотографии, оружие - малая часть вещей, принадлежавших как жертвам, так и людям, совершившим геноцид. Эти предметы рассказывают нам не только личные истории, но и одну большую, общую на всех нас. Они являются молчаливыми свидетелями прошлых страданий, и их изображение открывает нам путь для признания вины, прощения и освобождения.

Параллельно с традиционными киносмотрами в рамках фестиваля также будет организована интересная образовательная программа. Гостей фестиваля ожидают лекции, дискуссии и мастер-классы. Этот блок фестиваля позволит зрителям глубже исследовать еврейскую культуру, развить и углубить ее понимание, обсудить с экспертами киноиндустрии фестивальные картины.

4-ый МЕКФ организован при поддержке Российского Еврейского Конгресса, фонда Blavatnik Family Foundation, Федерации еврейских общин Росси, фонда «Генезис» и фонда Ark Foundation.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕСТИВАЛЯ: MJFF.RU

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 22-30 МАЯ 2018