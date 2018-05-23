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Культура
Москва, 23.05.2018

В Москве пройдет 4-й Московский Еврейский кинофестиваль (МЕКФ)

«Expert Online» 2018
  • В Москве пройдет 4-й Московский Еврейский кинофестиваль (МЕКФ)
предоставлено пресс-службой

С 22 по 30 мая 2018 года в Москве пройдет 4-й Московский Еврейский кинофестиваль (МЕКФ). В программе – более 50 картин и насыщенная образовательная программа. Кинопоказы и специальные мероприятия фестиваля пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Garage Screen: летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж», Центре документального кино, киноцентре «Октябрь», кинозале ГУМ и Еврейском музее и Центре толерантности.

За три года своего существования Московский Еврейский кинофестиваль собрал более 12 тысяч зрителей. Было показано свыше 100 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике. В этом году профессиональному жюри и любителям кино будут представлены лучшие фильмы последних нескольких лет из более 15 стран, в том числе из США, Румынии, Венгрии, Франции, Израиля, Великобритании, Украины, России и др. В программе – художественные, документальные и короткометражные картины. Тематика представленных фильмов охватывает различные сферы жизни еврейского общества – от проблемы отрицания или замалчивании памяти Холокоста до попыток осмысления еврейской истории современной молодежью, от темы сексуальных меньшинств до проблем социальной адаптации.

Егор Одинцов, генеральный продюсер МЕКФ«В начале мая мы запустили продажи билетов на кинопоказы 4-го Московского Еврейского кинофестиваля. Подробное расписание и программа уже доступны на официальном сайте фестиваля mjff.ru. Кроме этого, в скором времени мы дополнительно анонсируем специальные события параллельной образовательной программы».

Фильмом открытия 4-го Московского Еврейского кинофестиваля станет историческая драма «Отрицание» режиссера Мика Джексона с Рэйчел Вайс в главной роли. По сюжету признанный писатель и историк Дэбора Е. Липштадт должна отстоять право на историческую правду, доказывающую, что Холокост был, в ответ на обвинения в клевете известного отрицателя Холокоста Дэвида Ирвинга.

pettersson-findus-kleiner-quaelgeist-grosse-freund.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Закроет киносмотр картина «Невидимые» - история о евреях, оставшихся в Берлине после 1943 года, когда город был объявлен “свободным от евреев”. Режиссер Клаус Райфель и оператор Георг Видмер («Пина», «Древо жизни») создали художественную реконструкцию по четырем свидетельствам очевидцев. Четыре судьбы разных людей, оказавшихся среди тех 7000 евреев, которые остались в Берлине во время войны. Редкое сочетание уникального документального материала и качественной художественной реконструкции создает живую, пронзительную историю не только о самих выживших, но и он немцах, благодаря которым они спаслись.

Ваня Боуден, программный директор МЕКФ«Каждый год можно заново замечать как внутри вроде бы узкой еврейской тематике появляются свои тенденции и актуальные вопросы. В этом году несколько выдающихся картин, посвящённых проблематике отрицания или замалчивании памяти Холокоста, есть работы о сексуальных меньшинствах и их правах в современном обществе. Актуальна тема осмысления еврейской истории современной молодежью. Особенную радость в программе у меня вызывают экспериментальные работы молодых режиссёров. Как и в прошлых годах, мне важно создавать программу для максимально широкой и разнообразной аудитории».

Среди фильмов основной конкурсной программы фестиваля стоит отметить картину «Фокстрот» израильского режиссера Самуэля Маоза, одного из ярких представителей современного ближневосточного кинематографа. За свой первый фильм «Ливан» в 2009 году Маоз получил “Золотого льва”. Спустя 8 лет фильм «Фокстрот» стал сенсацией Венецианского кинофестиваля. Второй фильм Самуэля Маоза продолжает исследовать тему армии, ее неоднозначной структуры и роли в израильском обществе. Само название задает ритм всей картине. Сюжет скачет от ложной новости о смерти сына солдата к бесконечным одинаковым дням дежурства на блокпосте между Израилем и Палестиной.

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Еще одна интересная картина-участник основного конкурса «Менаше» повествует о добром, но незадачливом продавце бакалейной лавки, который изо всех сил пытается свести концы с концами и воспитать своего сына Ривена. После смерти жены Леи традиция запрещает Менаше растить сына в одиночку. Ривена усыновляет его строгий дядя, и убитый горем герой остается один. Однако несмотря на то, что вдовец не может справиться ни с одной сложностью на своем пути, раввин разрешает ему провести особую неделю перед поминальной службой Леи с сыном, и дает шанс показать себя человеком веры и достойным отцом. Чтобы снять этот фильм, независимый светский режиссер Джошуа Вайнштейн полностью погрузился в ультра-ортодоксальную общину. Сценарий фильма с английского был специально переведен на идиш. Более того, почти все актеры - религиозные хасиды и непрофессиональные артисты. Фильм представляет из себя пример простой человеческой доблести - как персонажей, так и самих исполнителей ролей.

Брутальная документальная драма «Бейтар Иерусалим. Навечно Чист» рассказывает о фанатском расизме ультраправых фанатов ФК «Бейтар Иерусалим», самой популярной и противоречивой футбольной команды Израиля, единственного клуба Премьер-лиги, который никогда не подписывал контрактов с арабскими игроками. В середине сезона 2012/13, в результате закрытого трансфера, осуществленного владельцем клуба, русско-израильским олигархом Аркадием Гайдамаком, в команду перешли двое игроков-мусульман из Чечни. Эта сделка стала причиной самой расистской кампании за всю историю израильского спорта, в ходе которой дела клуба вышли из-под контроля. Один сезон этого знаменитого клуба - это отражение истории израильского общества и идеи личной идентичности, политики и денег, а также взгляд на то, как расизм уничтожает и команду, и нацию изнутри.

Помимо полнометражных художественных картин зрителей ожидают насыщенные блоки короткометражного художественного и документального кино.

Одна из таких картин - нежный и ироничный мультфильм про любовь «Суета сует» Алексея Туркуса и Алексея Шелманова уже завоевал сердца жюри и зрителей на российском фестивале анимационного кино Суздальфест. Первая работа над картиной началась еще в 90-х, но завершить создание «Суеты сует» Туркусу удалось уже после смерти своего друга и сорежиссера Шелманова. Шагаловские картины, юмор, колоритные персонажи и яркая музыка не оставят вас равнодушными к жизни еврейского провинциального городка.

Кроме того, большой интерес вызывает экспериментальный документальный фильм Йаэль Бартан «Ташлих», предлагающий нам посмотреть свежим взглядом на еврейский ритуал искупления, в котором хлеб и другие предметы выбрасываются в воду, символизируя избавление от грехов. На экране в замедленной съемке под гипнотическую музыку мимо нас пролетают игрушки, фотографии, оружие - малая часть вещей, принадлежавших как жертвам, так и людям, совершившим геноцид. Эти предметы рассказывают нам не только личные истории, но и одну большую, общую на всех нас. Они являются молчаливыми свидетелями прошлых страданий, и их изображение открывает нам путь для признания вины, прощения и освобождения.

Параллельно с традиционными киносмотрами в рамках фестиваля также будет организована интересная образовательная программа. Гостей фестиваля ожидают лекции, дискуссии и мастер-классы. Этот блок фестиваля позволит зрителям глубже исследовать еврейскую культуру, развить и углубить ее понимание, обсудить с экспертами киноиндустрии фестивальные картины.

4-ый МЕКФ организован при поддержке Российского Еврейского Конгресса, фонда Blavatnik Family Foundation, Федерации еврейских общин Росси, фонда «Генезис» и фонда Ark Foundation. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕСТИВАЛЯ: MJFF.RU

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 22-30 МАЯ 2018

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