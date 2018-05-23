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Москва, 23.05.2018

Украина выдвинула претензии на Крымский мост

«Expert Online» 2018

Как заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич  в эфире телеканала «112 Украина»,  Крымский мост «принадлежит» Украине, как и сам Крым.

«Крым действительно наш. По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский мост) наш. И слава богу, что он есть», — сообщил политик, который заверил, что мост не станет помехой для захода в порты Азовского моря украинских судов.  

«Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом», - сообщил Шуфрич.

Напомним, 19 – километровый Крымский мост был торжественно открыт президентом России Владимиром Путиным 15 мая. На сегодня это самый протяженный мост в России. Автомобильное движение по нему запущено на полгода раньше срока.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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