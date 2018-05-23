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Москва, 23.05.2018

В России могут снизить акцизы на бензин из-за резкого скачка цен

«Expert Online» 2018

Кабмин приступил к обсуждению снижения акцизов на бензин и дизельное топливо из-за резкого скачка цен, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на собственные  источники. Решение было принято на совещании у отвечающего за топливно-энергетический комплекс заместителя премьера Дмитрия Козака.

Как отмечает издание, акцизы на бензин могут быть снижены на 3 тыс. рублей, а на дизельное топливо — на 2 тыс. рублей уже с 1 июля. Цена за литр топлива понизится на 2,2 и 1,7 рубля соответственно.

Из-за снижения акцизов бюджет может потерять 100 млрд рублей, сообщают эксперты «Ведомостей».

Уточняется, что за последние месяцы цены на бензин стремительно выросли в большинстве российских регионов. С начала года топливо подорожало на 3,4%, дизельное топливо на 4,2%. Средняя цена за литр бензина превысила отметку в 40 рублей. Связано это с ростом цен на нефть в последние месяцы и решением предыдущего состава правительства незапланированно поднять акцизы.

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