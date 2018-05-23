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Москва, 23.05.2018

В России ограничат рекламу вредных продуктов

«Expert Online» 2018

В целях  борьбы с ожирением в РФ комитет Госдумы по охране здоровья предлагает ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас. О этом говорится в проекте рекомендаций, которую подготовили участники круглого стола в Госдуме на эту тему.

Эксперты указывают на необходимость ограничить доступ к информации рекламного характера о вредных продуктах питания, а именно «подслащённых газированных напитков, тонизирующих напитков, продуктов из переработанного мяса (колбас, сосисок), продуктов с высоким содержанием соли и трансжиров».

Помимо этого, предлагается ввести акцизы на вредные напитки с повышенным содержанием сахара и повысить налоги для производителей этих напитков. Напротив, для производителей негазированной природной питьевой воды предполагается ввести налоговые льготы.

В ГД также предлагают правительству рассмотреть вопрос об увеличении минимального объема социальной рекламы, которая бы пропагандировала здоровый образ жизни.

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