В Ростуризме прокомментировали предложение об ограничении Booking.com в России

В Ростуризме прокомментировали предложение о запрете деятельности сервиса бронирования отелей Booking.com на территории РФ.

Как заявили в пресс-службе ведомства, Ростуризм не имеет таких полномочий, равно как и планов по какому-либо регулированию деятельности данного сервиса, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом в ведомстве уточнили, что Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия Booking.com, так как этот сервис востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных туристических поездок по стране и за рубеж.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ направило письмо в Федеральное агентство по туризму с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории РФ.