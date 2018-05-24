Ровно через неделю, 31 мая, вступает в силу запрет на езду на машинах с дизельными двигателями по двум улицам в центре Гамбурга. Нововведение распространяется не на все дизельные машины второго по численности населения города ФРГ. Под запрет попадают 214 тыс. «дизелей» стандарта Euro-5 или еще более старые авто, т.е. примерно две трети всего дизельного автопарка Гамбурга. В Берлине надеются, что примеру Гамбурга, направленному на борьбу с загрязнением воздуха, последуют и другие немецкие города.

Мэрия Гамбурга сообщает, что запрет начинает действовать после того, как Верховный суд ФРГ вынес решение об его законности и соответствию конституции. На старых «дизелях» со следующего четверга нельзя будет проехать по Stresemannstrasse, улице протяженностью 1,6 км, и по 600-метровому отрезку Max-Brauer-Allee. Запрет не действует на общественные автобусы и жителей указанных улиц. Городские власти уже установили запретные знаки и показали пути объезда закрытых магистралей.

У несомненно революционной идеи городских властей, естественно, нашлись оппоненты. Они утверждают, что она носит половинчатый характер и что она приведет лишь к тому, что в других районах города загрязненность воздуха станет еще выше.

Гамбург является одним из 80 немецких городов, где уровень содержания двуокиси азота в воздухе регулярно превышает допустимые по Европе 40 микрограммов на кубометр воздуха. На прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что намерена подать судебный иск против Германии и нескольких других европейских стран, которых она обвиняет в фактическом бездействии в борьбе за чистоту воздуха.

Объясняя запрет, сенат Гамбурга напомнил о так называемом «дизельгейте», скандале 2015 года, когда выяснилось, что Volkswagen фальсифицировал результаты испытаний на вредные выбросы. Благодаря специальной программе дизельные автомобили показывали допустимые результаты по вредным выбросам только во время испытаний. Как только они выезжали на городские улицы, все становилось на свои места и они начинали усиленно отравлять воздух.