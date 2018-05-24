Курс доллара: эйфория подходит к концу

Курс доллара в четверг упал на 0,6 процента против иены до 109,44 на азиатских торгах на фоне новых опасений по поводу торговой политики США. Евро вырос на 0,1 процента до 1,1709. Индекс доллара снизился на 0,2% до 93,839, сообщает Reuters.

Министерство торговли США сообщило в среду, что оно начнет расследование в отношении импорта автомобилей на предмет соответствия национальной безопасности, что может привести к повышению тарифов на импортную продукцию.

Дональд Трамп в среду также подтвердил опасения рынков в связи с переговорами с Китаем по торговом соглашению, заявив, что нужна «другая структура» сделки.

В свою очередь в четверг Министерство торговли Китая заявило, что оно не брало на себя обязательств сокращать положительное сальдо торгового баланса Китая с США до конкретного уровня.

Агентство Bloomberg также отмечает, что угасающий оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем и сомнения по поводу саммита Трампа с лидером Северной Кореи добавляют к неприятию риска, которое стимулирует сильный спрос на иену.



«Существует много шума вокруг Дональда Трампа, китайско-американской торговли, импорта авто в настоящий момент, саммита с Северной Кореей, и все это взвешивают инвесторы», - говорит главный экономист и глава отдела инвестиций стратегия AMP Capital Шейн Оливер.

Другим фактором, который оказывает давление на курс доллара, стали протоколы "минуток ФРС", которые оказались сравнительно мягкими.

Доходность в контрольных десятилетних казначейских облигациях в четверг упала ниже 3-процентного порога до 2,9825 процента, по сравнению с закрытием в США 3,003 процента в среду. Это также стимулирует доллар к снижению.

«Непредсказуемое поведение Трампа доводит инвесторов до грани и японская иена имеет возможность воспользоваться этим ближайшей перспективе», - прогнозирует аналитик FXTM Лукман Отунуга. «Тем не менее, укрепление доллара на фоне повышения ожиданий роста ставок в США может ограничить рост курса иены».

Цены на нефть упали в среду после неожиданного роста запасов нефти и бензина в США. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,3% до 79,53 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск четверга повышался на 0,09 рубля — до 61,42 рубля, курс евро — на 0,27 рубля до 71,97 рубля.