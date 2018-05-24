Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 24.05.2018

В Евросоюзе дали оценку отношениям с США

«Expert Online» 2018

Новая администрация США  является «настоящей проблемой» для Евросоюза, заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Это первая американская администрация которая считает, что в американских интересах иметь разделенную Европу, а не единую. Это представляет реальную проблему для Европы», —  цитирует Тиммерманса информационный ресурс EurActiv.

Еврочиновник отметил, что США пытаются изменить даже «некоторое вещи в трансатлантических отношениях, которые, как мы думали, никогда не изменятся, оспариваются — вопросы торговли и безопасности».

В свою очередь, глава Европейского совета Дональд Туск, который славится приверженностью трансатлантического партнерства поблагодарил Дональда Трампа за избавление европейцев от всех иллюзий и наступлению времен для ЕС, когда «придется действовать самостоятельно».

Напомним, США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
      США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
    2. Курсу доллара позволят обвалиться
      Курсу доллара позволят обвалиться
    3. Курс доллара: все начинают нервничать
      Курс доллара: все начинают нервничать