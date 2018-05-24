В Евросоюзе дали оценку отношениям с США

Новая администрация США является «настоящей проблемой» для Евросоюза, заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Это первая американская администрация которая считает, что в американских интересах иметь разделенную Европу, а не единую. Это представляет реальную проблему для Европы», — цитирует Тиммерманса информационный ресурс EurActiv.

Еврочиновник отметил, что США пытаются изменить даже «некоторое вещи в трансатлантических отношениях, которые, как мы думали, никогда не изменятся, оспариваются — вопросы торговли и безопасности».

В свою очередь, глава Европейского совета Дональд Туск, который славится приверженностью трансатлантического партнерства поблагодарил Дональда Трампа за избавление европейцев от всех иллюзий и наступлению времен для ЕС, когда «придется действовать самостоятельно».

Напомним, США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.