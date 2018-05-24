Источник опроверг информацию о нанесении авиаудара коалиции США по Сирии

Информация о якобы нанесении авиаудара коалицией во главе с США по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зора не соответствует действительности, передает «Интерфакс». «Информация об ударах не соответствует действительности», - сообщил источник агентства.

Также не подтверждает информацию о нанесении удара коалиции США по армии Сирии и Пентагон, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства.

«У нас нет информации, подтверждающей данные сообщения», — сказал представитель Пентагона.

В четверг, 24 мая, сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции якобы атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор. По данным Jerusalem Post, было нанесено два удара по военным объектам, расположенным вблизи от границы с Ираком, рядом с нефтестанцией Т-2.