МОДНАЯ АСИММЕТРИЯ: МОНОСЕРЬГИ ОТ NASONPEARL

Хорошая новость для смелых fashionsista – в этом сезоне актуально носить одну длинную и эффектную моносерьгу. Главное правило моносерьги – она должна быть до плеча или даже ключицы и быть заметной. Например, как у бренда nasonpearl, – длинная моносерьга Жизель с натуральными крупными жемчужинами и сияющими самоцветами – идеальный вариант для круизного отдыха. Тщательный подбор камней высокого качества, ручная работа мастеров nasonpearl давно стали визитной карточкой бренда.

предоставлено пресс-службой

Такая серьга гарантированно привлечёт внимание и станет ключевым элементом образа. Чтобы сделать акцент на модном украшении, носите моносерьгу с ассиметричной укладкой или поднимите волосы наверх. Дизайнеры предлагают носить моносерьгу не только поодиночке, а также в паре, например, со стандартной пусетой или миксовать разные моносерьги.