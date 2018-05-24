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Москва, 24.05.2018

МОДНАЯ АСИММЕТРИЯ: МОНОСЕРЬГИ ОТ NASONPEARL

«Expert Online» 2018
  • МОДНАЯ АСИММЕТРИЯ: МОНОСЕРЬГИ ОТ NASONPEARL
предоставлено пресс-службой

Хорошая новость для смелых fashionsista – в этом сезоне актуально носить одну длинную и эффектную моносерьгу. Главное правило моносерьги – она должна быть до плеча или даже ключицы и быть заметной. Например, как у бренда nasonpearl, – длинная моносерьга Жизель с натуральными крупными жемчужинами и сияющими самоцветами – идеальный вариант для круизного отдыха. Тщательный подбор камней высокого качества, ручная работа мастеров nasonpearl давно стали визитной карточкой бренда.

serga.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Такая серьга гарантированно привлечёт внимание и станет ключевым элементом образа. Чтобы сделать акцент на модном украшении, носите моносерьгу с ассиметричной укладкой или поднимите волосы наверх. Дизайнеры предлагают носить моносерьгу не только поодиночке, а также в паре, например, со стандартной пусетой или миксовать разные моносерьги.

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