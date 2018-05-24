Вашингтон требует от Европы ужесточить санкционную политику по отношению к России

Евросоюз вновь раскололся по вопросу об ужесточении санкций против России. На ужесточении санкций настаивает Вашингтон, считающий, что Европа значительно отстает от Америки в борьбе с Москвой, которая, утверждают в Белом доме и Конгрессе, хочет подорвать западную демократию.

На этой неделе делегация Госдепартамента США встречается в Лондоне и Брюсселе с европейскими коллегами, пишут Financial Times (FT). Американцы приехали рассказать европейцам, что Кремль обязательно попытается воспользоваться разногласиями между США и ЕС по вопросу ядерной сделки с Ираном и тарифов на европейские сталь и алюминий, а также в будущем, не исключено, и на другие товары и изделия из Старого Света.

«Нам необходимо вместе с нашими европейскими партнерами энергичнее бороться с вредной деятельностью России и не дать ей воспользоваться текущими разногласиями между США и Европой»,- цитируют FT одного из гостей из-за океана.

Однако один из помощников членов Комиссии сената по международным делам, отвечающий за формирование американо-российской политики, считает, что госсекретарю Помпео следовало бы послать в Европу не технических работников, а более представительную делегацию, чтобы произвести впечатление на европейских дипломатов.

Евросоюз уже не первый раз раскололся по вопросу об ужесточении антироссийских санкций. За год и четыре месяца, что новая администрация США находится у власти, США ввели против России через шесть разных министерств и ведомств 205 санкций. Европейские дипломаты соглашаются с упреками коллег – им действительно трудно угнаться за такими темпами.

«В данный момент я не вижу особого потенциала (в санкциях),- заявил один из европейских дипломатов,- потому что Европа слишком сильно разделена по этому вопросу».

Еще один дипломат из Старого Света считает, что американцы пытаются заставить союзников из-за океана согласиться в этом вопросе на "полную капитуляцию". Причем, европейцы должны сделать это добровольно. По его словам, политику США можно охарактеризовать следующими словами: «Вы, ребята (европейцы), все равно в конце последуете за нами. У вас могут быть с вами разногласия на этом этапе, но наши ресурсы и наша решимость заставят вас изменить вашу позицию».

В среду в Брюсселе Дэвид Тесслер, высокопоставленный сотрудник Госдепа США, который отвечает за санкционную политику Америки, встретился с европейскими коллегами во главе с Дэвидом Гиром, который отвечает за санкции в ЕС, и попросил принять защитные меры против российских кибератак. Он также попросил Евросоюз назначить нового «киберцаря» для координации совместной деятельности против России.

В четверг Тесслер будет уговаривать коллег из G7, которые соберутся в Лондоне, присоединиться к так называемому Глобальному закону Магнитского и принять план других действий и механизмов накануне саммита G7, который пройдет в июне в Канаде.

FT приводит письмо Госдепа в Конгресс от 8 мая, в котором американские дипломаты пишут, что санкционная программа по этому закону сейчас является «главным оружием внешней политики США».

В письме говорится также, что Вашингтон оказывает сильное давление на четырех членов G7, чтобы убедить их принять этот закон. Пока, кроме США, его в несколько измененных версиях приняли только Канада и Великобритания. Глобальный закон Магнитского также приняли Литва и Эстония.

Россия, пишут FT, давно были, если можно так сказать, яблоком раздора для ЕС. Несмотря на то, что в 2014 г. Евросоюз согласился наказать Москву за присоединение Крыма, Италия, Греция и Кипр дали это согласие с нескрываемой неохотой. С тех пор европейцы действительно сильно отстают от заокеанских союзников. С приходом к власти на Апеннинах популистов, которые открыто выступают против антироссийских санкций, задача Вашингтона уговорить Европу активизировать санкционную деятельность против России значительно осложнится.

Москва, подчеркивают FT, пытается воспользоваться разногласиями между США и ЕС, возникшими после прихода к власти Дональда Трампа. Издание приводит в качестве примера госагентство «Спутник». В последнее время оно дает много материалов о негативном воздействии, которое последние санкции окажут на немецкие компании. Напомним, что Россия удовлетворяет потребности немецкой экономики в алюминии почти на 40%. Теперь ФРГ придется покупать алюминий у Америки по более высоким ценам.