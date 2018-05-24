Новак рассказал, сколько будет стоить нефть в 2018 году

Александр Новак – глава Минэнерго РФ – предположил, что средняя цена нефти в 2018 году будет выше 60 долл. за баррель.

Такой прогноз он дал в ходе общения с представителями СМИ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт РИА Новости.

При этом чиновник подчеркнул, что «чёрное золото» может быть и дороже 60 долл., так как в последнее время нефтяные контракты торгуются на достаточно высоком уровне.

Однако Новак, предложив следить за ситуацией на рынке, не стал прогнозировать, насколько выше будут цены, так как летом традиционно наблюдается рост спроса на нефть.

Ранее сообщалось, что утром 24 мая мировые цены на «чёрное золото» продолжают идти вниз. По состоянию на 08:44 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,48%, достигнув 79,42 долл. за баррель. Цена июльских контрактов на нефть марки WTI потеряла 0,4%, достигнув 71,55 долл. за баррель.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая.