Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 24.05.2018

Новак рассказал, сколько будет стоить нефть в 2018 году

«Expert Online» 2018

Александр Новак – глава Минэнерго РФ – предположил, что средняя цена нефти в 2018 году будет выше 60 долл. за баррель.

Такой прогноз он дал в ходе общения с представителями СМИ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт РИА Новости.

При этом чиновник подчеркнул, что «чёрное золото» может быть и дороже 60 долл., так как в последнее время нефтяные контракты торгуются на достаточно высоком уровне.

Однако Новак, предложив следить за ситуацией на рынке, не стал прогнозировать, насколько выше будут цены, так как летом традиционно наблюдается рост спроса на нефть.

Ранее сообщалось, что утром 24 мая мировые цены на «чёрное золото» продолжают идти вниз. По состоянию на 08:44 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,48%, достигнув 79,42 долл. за баррель. Цена июльских контрактов на нефть марки WTI потеряла 0,4%, достигнув 71,55 долл. за баррель.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курсу доллара позволят обвалиться
      Курсу доллара позволят обвалиться
    2. Курс доллара: все начинают нервничать
      Курс доллара: все начинают нервничать
    3. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу