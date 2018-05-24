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Москва, 24.05.2018

Пхеньян угрожает отменить встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом

«Expert Online» 2018

Северная Корея может пересмотреть решение об участии в саммите с США  в случае, если американская сторона продолжит «совершать незаконные и возмутительные действия», приводит слова замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она подчеркнула, что вопрос проведения двухсторонней встречи «полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов».

«Если США негативно воспримут наше хорошее к ним расположение и продолжат совершать незаконные и возмутительные действия, я направлю предложение нашему высшему руководству о пересмотре планов проведения саммита между КНДР и США»,—  сказала Чхве Сон Хи.

Напомним, саммит, запланированный на 12 июня, оказалась под угрозой  срыва из-за недовольства Пхеньяна, которое вызвало требование Белого дома США ядерного разоружения Северной Кореи по «ливийскому сценарию», то есть американская сторона по сути требует безоговорочной сдачи ядерного оружия без уступок с другой стороны.

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