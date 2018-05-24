Американская Procter&Gamble заявила о новых инвестициях в российские заводы

Американская компания Procter&Gamble (P & G) продолжит инвестировать в свои российские заводы в 2018 и последующие годы, подтверждая свою приверженность рынку, несмотря на политические риски. Об этом в четверг заявил глава P&G по Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис в интервью агентству Reuters.

Ведущий мировой производитель потребительских товаров планирует инвестировать около 50 миллионов долларов в свои два российских завода в 2018 году.

«Мы привержены рынку, мы привержены российским потребителям. До сегодняшнего дня мы инвестировали около 800 миллионов долларов (в России) и продолжаем вкладывать», - сказал Маринидис.

«Я думаю, что в интересах как США, так и России продолжать поддерживать хорошие деловые отношения. Это все, на что я могу надеяться, и если что-то другое произойдет, нам придется справиться с этим », - резюмировал он.