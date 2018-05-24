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Москва, 24.05.2018

Россия готова перевести внешнеторговые расчёты на евро

«Expert Online» 2018

Антон Силуанов – первый вице-премьер, глава Минфина РФ – заявил, что наша страна готова переводить внешнеторговые расчёты с доллара на евро.

Об этом чиновник рассказал в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт РИА Новости.

По словам Силуанова, переход с доллара на евро произойдёт, если ЕС заявит однозначную позицию против расширения антироссийских санкций.

При этом он подчеркнул, что ограничения, которые вводятся сейчас американскими партнёрами, носят экстерриториальный характер.

«Поэтому, если европейские партнёры РФ не поддержат экономическую политику США в отношении России, то безусловно мы видим выход в том, чтобы задействовать европейскую расчетную единицу, европейские инфраструктурные организации для проведения финансовых расчетов, для расчётов за товары, услуги, которые зачастую сегодня попадают под различного рода ограничения», – резюмировал Силуанов, напомнив, что наша страна уже сейчас развивает расчёты в национальных валютах со своими торговыми партнёрами.

Ранее сообщалось, что в кулуарах ПМЭФ-2018 Силуанов рассказал журналистам, что в течение ближайшего шестилетнего периода российское правительство не будет менять налоговый режим.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая.

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