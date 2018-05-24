Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 24.05.2018

Силуанов: налоги не будут меняться в ближайшие шесть лет

«Expert Online» 2018

Правительство не будет менять налоговый режим в течение ближайшего шестилетнего периода. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.

"Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь - это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги", - цитирует Силуанова ТАСС.

Он уточнил, что налоговую систему ждет определенная донастройка. В частности, Минфин рассчитывает упросить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые пока работают в сером секторе. "Мы создаем механизм, который мог бы заинтересовать этих предпринимателей, чтобы они открылись, работали в белую. Это большой вклад в ВВП", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, развитие протекционистских отношений сдерживает темпы роста мировой экономики. "Действительно, в целом мы видим, что мировая экономика растет достаточно устойчиво, успешно, под 4% темпы роста. С другой стороны, мы видим развитие различных протекционистских настроений, которые, безусловно, сдерживают темпы роста экономики. Если бы их не было, то экономика могла бы показать более высокие темпы", - сказал он.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
      США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
    2. Курсу доллара позволят обвалиться
      Курсу доллара позволят обвалиться
    3. Курс доллара: все начинают нервничать
      Курс доллара: все начинают нервничать